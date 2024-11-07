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娛樂 最新消息

阿本接收《大叔的愛》能量 圓夢赴日拍BL劇「重拾表演熱情」

〔記者李紹綾／台北報導〕阿本參演日本BL劇《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》，演藝圈好友小S、夏于喬、王子邱勝翊、謝依霖、石知田、小薰、鬼鬼吳映潔、劉書宏、夏和熙、吳建恆、邱宇辰等人在社群分享他演出的新戲，展現好人緣，其中小S看到阿本與日本千萬流量男星KARUMA 對戲情節，在IG標記阿本直呼：「真希望你的角色是我來演。」

阿本演出《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》，作品獲演藝圈好友分享力挺。（mov提供）阿本演出《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》，作品獲演藝圈好友分享力挺。（mov提供）

令阿激動不已的是，《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》的拍攝場景之一正是經典BL劇《大叔的愛》的辦公室場景。作為《大叔的愛》的忠實粉絲，阿本難掩激動，直呼：「就像夢想成真！滿足了他對日本影視的熱愛。」他形容：「這次跨海參與拍攝更像是內心的抒發，也重新拾起了對表演的熱情。」

阿本演出日本BL劇《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》。（mov提供）阿本演出日本BL劇《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》。（mov提供）

阿本坦言，過去因為忙於幕後工作，錯失了數次參演BL劇的機會。但這次不僅能到日本拍戲，還能挑戰自己喜愛的BL劇，他直呼：「已經覺得很幸福了！」尤其是當他發現拍攝場地正是《大叔的愛》的場景時，忍不住在現場和工作人員興奮地分享他的激動心情，甚至摸了椅子和桌子，感覺像是接收了「大叔的愛」的能量。

阿本（左）在日劇《大叔的愛》場景拍攝《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》。（mov提供）阿本（左）在日劇《大叔的愛》場景拍攝《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》。（mov提供）

他分享過去在看BL劇時總會帶入自己的經歷，會對劇情中的角色反應產生疑惑和不確定性，「但這次拍攝過程，大家都專注於情感的發展，而不是性別的設定，讓我感受到前所未有的自由。」阿本感動地說，這次的演出讓他體驗到了一場純粹而深刻的愛情，「是一個無需在意性別議題的愛情世界。」

阿本參演日本BL劇《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》。（mov提供）阿本參演日本BL劇《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》。（mov提供）

《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》正於手機APP《日本短劇電影無限看-mov》熱播中，故事講述一位台灣年輕人因誤入黑心企業成為社畜，與日本黑幫老大在各種誤解與波折中逐漸萌生愛意的故事，透過這段愛情旅程，兩人共同成長並逐漸珍惜彼此。

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