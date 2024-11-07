李珠珢腰間肉炸出來了！昔應援畫面掀網朝聖：可愛度爆表

李珠珢憑藉三振舞及AI般的精緻美貌走紅。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓啦啦隊女神李珠珢憑藉「三振舞」加上精緻甜美的臉蛋爆紅，也被譽為「啦啦隊AI」，近期傳出她與原本的經紀公司解約，未來動向成謎。目前暫時休息的她，日前被網友挖出去年10月底的應援影片，當時身形稍微圓潤，但粉絲仍不減喜愛直呼「肉肉好可愛」。

李珠珢去年的應援片被挖出。（翻攝自IG）

影片中，李珠珢留著一頭黑長髮，面帶笑容手拿加油棒賣力應援，可見她的身型對比現在稍微有點圓潤，臉蛋的嬰兒肥尚未退去，還不小心溢出白嫩腰間肉。影片曝光後，粉絲紛紛大讚「圓滾滾的好可愛！」、「肚子的肉感覺好Q...」、「肉肉很可愛」、「可愛度爆表」，不過也有人為女神發聲，認為這樣的身材很完美，是服裝太過貼身的問題。

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事實上，李珠珢近日已經暫別球場，韓媒《MyDaily》也證實李珠珢已和經紀公司APEX解約，並正式退出起亞虎啦啦隊，目前正與家人一起出門旅遊，而她也在多方考慮國內外機會，未來動向備受外界關注，讓不少台灣球迷期待她能來台發展。

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