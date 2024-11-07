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娛樂 最新消息

偶像戀愛粉絲就崩潰？台AV女優突破盲點：怎樣都不可能跟你談

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「Tiny Lu」胎尼今年2月以藝名「田井虹」進軍日本AV界，不料後續與片商爆出糾紛，處女作「台灣天使」面世後又緊急下架。儘管赴日發展受阻，胎尼仍不時在社群平台分享生活點滴，近日她在Threads談論「追星文化」，坦言不理解有些粉絲那麼在乎偶像是否談戀愛。

網紅「Tiny Lu」胎尼。（翻攝自IG）網紅「Tiny Lu」胎尼。（翻攝自IG）

胎尼於Threads發文透露，她最近也開始參與「追星」這件事情，她坦言，不理解部分粉絲為什麼總是這麼在乎偶像是否談戀愛，「我滑關鍵字搜尋的後面，都會自動出現女友或戀情」。對此，她強調，「無論偶像是談或不談，都不可能跟你談啊？」

胎尼認為，「身為公眾人物真是辛苦」，不能任意公開戀情，否則會讓支持的粉絲失望，只能「被迫說謊」隱瞞自己情感。她直言「偶像談戀愛」，撇除會影響到演藝工作的劣質情感關係，有時候穩定的精神支柱，更能讓偶像身心健全的好好發展。

胎尼也反問粉絲，「還是粉絲們是在意被欺騙的感覺？」對此，網友於留言區提出看法，表示「要看偶像賣的人設，如果偶像表現得像單身的情人，人設就是賣戀愛感，就會累積很多戀愛粉，就會不能接受偶像戀愛。」

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