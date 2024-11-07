才辦完婚禮！謝和弦夫妻開砲婚紗公司 揭惡劣行徑：忍很久了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手謝和弦與老婆陳緗妮結婚3年，上個月在桃園補辦浪漫婚宴，現場席開20桌，耗資超過百萬。然而，陳緗妮今（7日）突然於社群發文開砲婚禮場地和婚紗公司，表示他們只是租借婚紗，並非婚紗拍攝，直指對方「試圖混淆消費者」在網路上宣傳，並怒批對方「趁機卡油」，謝和弦更嗆「我忍很久了」！

謝和弦（左）與老婆陳緗妮補辦浪漫婚宴。（記者陽昕翰攝）

陳緗妮今天於IG發文表示，婚禮本身就是喜事一樁，自己也是本著分享喜悅的心情，注入破百萬的「製作成本」，想把這份幸福傳遞出去。然而，卻有「想趁機卡油的商人，不願意自己用正當方式『投資做廣告拍攝』，只想利用我們方便自己，讓我們一肚子火。」

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陳緗妮提到，自己是「全額自費場地以及婚宴」，因此「不同意授權」對方做任何商業行為。結果對方不但「未經允許偷拍」，而且還是在已告知「不開放任何非我們工作人員做拍攝」、「非賓客不得進場側拍」及「如需要宣傳我們願意提供素材」的情況之下，仍然做了這件事情，並且事後還試圖推卸責任，這些舉動讓她直呼：「讓人非常失望。」

陳緗妮還說，這次的婚紗是租借合作，理解每家品牌都想替自己打廣告，因此睜一隻眼閉一隻眼，但婚紗店卻以「婚紗拍攝」做為宣傳。對此，她表示「我們承擔不起欺騙消費者的行為」。

謝和弦發文揭婚紗公司惡行。（翻攝自IG）

謝和弦也發文怒批，「我忍很久了」，表示只有向對方租借禮服，其餘的梳化和拍攝皆是自己的團隊，「你們只是抓我們的照片而已，不要搞得好像是你們拍的」，並呼籲對方標註工作人員。

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