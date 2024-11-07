才捲邪教爭議…展瑞突宣布暫離台 罕吐「洗腦後的日常」

展瑞遭質疑加入邪教後罕吐露心聲。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「眾量級」家寧日前開設新頻道，因在影片中不自然的腔調、舉動，遭質疑接觸心靈課程誤入邪教，引發一連串風波。事後「這群人」成員展瑞日前也坦承曾加入心靈課程，受訪時表示並非所有提升課或靈性愛好者都是犯罪分子，不應以偏概全。昨（6）展瑞罕見PO文吐露近期心境，同時在文末標註「洗腦後的日常」。

展瑞近日到泰國演出，昨日發文吐露心聲寫道，「人會想受到喜愛，所以順應多數人的意見是很正常，尤其是要接納，那些暫時的不完美，與孤獨感」，認為這種體驗是生活的一部份，更表示完成泰國演出後，要持續做開心的事充實自己。對於近來的邪教風波，展瑞也感到相當無奈，認為不管怎麼做都會遭質疑是被洗腦，讓他自嘲「於是我決定逃跑去泰國洗，這一趟洗的不輕」。

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文章曝光後，立即引起大批網友朝聖，紛紛安慰他，「其實你只要專注於自己，避免內耗。 管他洗哪裡，最好就是去洗澡睡覺， 好好善待自己！」、「每個人由出生的那一刻就開始被洗腦」、「等你回來」。

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