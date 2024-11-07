「電競女神」瑀熙解放蜜桃臀！被打到慘紅痛喊：感覺要開花

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「電競女神」瑀熙3月底宣布嫁給圈外男友，並於9月平安生下兒子「小布」，她也經常於社群分享晉升人母的生活點滴。近日，她在Threads曬出一段露出屁股蛋滿是妊娠紋的影片，透露自己正踏上除妊娠紋之旅，無奈感嘆，「做完感覺屁股要開花了。」

瑀熙發文分享除妊娠紋的心得。（翻攝自IG、threads）

瑀熙5日在Threads曬出治療影片，畫面可見妊娠紋佈滿其臀部，醫療人員則輕慢地進行微針治療。她指出，自己選擇透過「微針+外泌體」的療程來改善妊娠紋，直言這項療程不僅耗時費力，費用相當高昂，一次花費大約4萬台幣。

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此外，瑀熙說，除妊娠紋過程後的感覺簡直屁股要開花了，讓粉絲感到既心疼又佩服。貼文曝光後，立即吸引大批網友留言表達安慰和佩服，「媽媽真偉大」、「好痛的感覺」、「第一次知道屁股也會有妊娠紋」。瑀熙也於留言區透露，自己覺得宮縮的痛比除妊娠紋還痛，同時也幽默自嘲：「我是妊娠紋王。」

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