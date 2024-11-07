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娛樂 最新消息

《懼裂》再傳捷報！黛咪摩兒疾呼「別再對女性的能力感到意外」

〔記者許世穎／綜合報導〕由黛咪摩兒脫胎換骨主演的最新驚悚片《懼裂》以震撼極具張力的視覺效果及觸及容貌焦慮議題的內容，引發觀眾對外貌及年齡的省思，在台上映後也引起不少討論，全台票房已突破台幣1500萬，前天更再傳入圍捷報，獲提名第37屆歐洲電影獎最佳電影獎、最佳劇本獎。

《懼裂》女主角黛咪摩兒的精湛演出引爆電影話題。（CATCHPLAY提供）《懼裂》女主角黛咪摩兒的精湛演出引爆電影話題。（CATCHPLAY提供）

導演柯洛里法吉特對於入圍興奮表示：「能夠獲得提名真是無比榮幸！謝謝所有團隊的努力，也恭喜整個團隊！」而適逢電影將於法國正式上映，導演也攜手女主角黛咪摩兒馬不停蹄地在法國展開宣傳，更一同出席法國電影資料館為黛咪舉辦的生涯作品回顧展，黛咪也獲頒貢獻獎，以表揚他在電影界的貢獻。

《懼裂》導演洛里法吉特（左）攜手女主角黛咪摩兒一同到法國宣傳。（CATCHPLAY提供）《懼裂》導演洛里法吉特（左）攜手女主角黛咪摩兒一同到法國宣傳。（CATCHPLAY提供）

對此黛咪感性表示：「我希望大眾別再對女性的潛力及能力感到驚訝或意外，也向所有傑出的女性致敬，希望性別議題不再是禁忌話題。」回顧展中放映了她包括《魔鬼女大兵》與《第六感生死戀》等經典作，最後放映《懼裂》作為法國首映。《懼裂》全台上映中。

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