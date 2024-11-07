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正妹空姐懷孕了！賴珮如圈外老公正面曝光激似男神玄彬

賴珮如與圈外人老公。（賴珮如經紀人提供）賴珮如與圈外人老公。（賴珮如經紀人提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕空姐歌手賴珮如喜懷男寶寶，她與圈外老公今年登記結婚，受訪透露目前沒有舉辦婚禮的計畫，「所以才特別邀請大家來參加性別趴，更好玩，更有趣！」感謝親友到場同歡。

賴珮如日前舉辦性別趴宣布懷上男娃，昨天透露兒子的小名就叫 「Jump寶 」，「因為照超音波的時候，他的腳就在那邊jump jump jump。」而寶寶的預產期是在明年的3月31日，正巧與好友關韶文的生日同一天。

關關（中）出席好友賴珮如的性別派對。（賴珮如經紀人提供）關關（中）出席好友賴珮如的性別派對。（賴珮如經紀人提供）

賴珮如打算趁懷孕期間，推出一張寶寶胎教的音樂概念專輯，她希望外界，不要因為身分而限制了自己的能力和夢想。

她更有感地說，「我是空服員，我也是音樂劇演員，我現在是一名孕婦，但我也可以是歌手！永遠都不要說太遲了！」

賴珮如認為生命的豐盛，應該要由自己來決定，「我要透過錄製專輯紀錄懷孕的每一刻，將每一句想說給寶寶的話，寫進音樂裡。」

賴珮如在社群曬出性別趴的照片，圈外老公的帥照曝光，還有粉絲留言直說「姐夫」長得很像玄彬。

賴珮如舉辦性別派對，親友到場同歡。（賴珮如經紀人提供）賴珮如舉辦性別派對，親友到場同歡。（賴珮如經紀人提供）

賴珮如受訪甜蜜放閃，很感謝另一半支持她的音樂夢想，「我知道我沒有辦法像線上歌手一樣的籌備專輯，那我就接受用自己身體心理都舒服的狀態，來慢慢的準備這些歌曲。」

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