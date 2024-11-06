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娛樂 音樂

恭喜！正妹空姐賴珮如懷孕公布寶寶性別 好孕棉全給「華航林依晨」

〔記者陽昕翰／台北報導〕選秀節目出道的空姐歌手賴珮如傳出懷孕喜訊，日前舉辦了性別派對，關關、Ivy、林佩瑤、丘曄、陳彥婷和巨人夫妻等好友都現身見證幸福，現場也公布懷上了男娃。

賴珮如舉辦了性別派對，關關、Ivy、林佩瑤、丘曄、陳彥婷和巨人夫妻等好友到場。（賴珮如經紀人提供）賴珮如舉辦了性別派對，關關、Ivy、林佩瑤、丘曄、陳彥婷和巨人夫妻等好友到場。（賴珮如經紀人提供）

賴珮如目前懷孕19週，慶幸這陣子身體沒有不舒服，受訪分享，「感謝天使寶寶的存在，身體沒有太不舒服的狀況，沒有孕吐、害喜，真是謝天謝地。」只有懷孕初期，覺得疲倦嗜睡。

其實在舉辦性別趴之前，賴珮如就夢到跟一名年輕的「小伙子」對罵，「最後是我罵贏了那位年輕『小伙子』，我才結束了這連續好幾天的惡夢，也讓我開始覺得，肚子裡的孩子該不會是男生。」

沒想到在公布寶寶性別時，性別氣球戳破的瞬間，滿滿像海一樣的藍色氣球飛在空中，耳邊全是親朋好友的尖叫聲。

賴珮如感動地說，「我老公很溫暖的抱著我，在我耳邊輕聲的說『是男生』、『是男生』，即使心裡已經有感覺是男生，但看到滿滿的藍色氣球瞬間，還是覺得好驚喜好感動。」

賴珮如與老公舉辦性別趴，公布懷上男寶寶。（賴珮如經紀人提供）賴珮如與老公舉辦性別趴，公布懷上男寶寶。（賴珮如經紀人提供）

賴珮如也分享，「想先照顧好肚子裡的這個男孩，將來隨緣，希望能再生個女孩，無論如何健康開心最重要。」透露寶寶的預產期是在明年3月。

賴珮如也想把幸福喜悅分享跟親友，她說：「把幸福傳遞給關關，希望關關也能找到幸福，也把好孕送給Ivy。」

關關（中）出席好友賴珮如的性別派對。（賴珮如經紀人提供）關關（中）出席好友賴珮如的性別派對。（賴珮如經紀人提供）

賴珮如透露，已經把好孕棉「梭哈」全給了「華航林依晨」Ivy，「我直接把14片一整大包送給她，希望她也用不完，好孕就來了，可以傳給下一個需要好孕的女孩。」

而賴珮如懷上寶寶後，已經先跟航空公司告假，最近也打算做音樂專輯，「有跟在《聲林之王》認識的好朋友們，一起寫歌做音樂，寫給寶寶的歌。趁孕期休息的這段時間出一張寶寶胎教音樂概念專輯。」

賴珮如談到，未來會繼續用音樂和歌聲陪伴孩子長大，「想說的話從懷胎開始唱給他聽，想用身教的方式告訴孩子、告訴每一個正在迷茫的青少年、每一位以為已經失去自我的父親母親、社會大眾知道，不要因為身分限制了自己的能力和夢想。」

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