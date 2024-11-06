晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）林襄遭爆在休息室「開裸體趴露2點」 怒揭隊友私下噁心行徑

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕啦啦隊女神林襄、小映和霖霖等隊友日前一起登上節目《同學來了》，彼此互相爆料隊友的真面目，林襄不僅怒揭小映不愛洗澡、化妝包髒亂等噁心行徑，更爆料霖霖是暴露狂，經常在休息室解開內衣露2點走來走去，沒想到霖霖也反擊，直呼林襄是「裸體趴固定成員」。

林襄日前在節目中揭露隊友私下真面目。（翻攝自YT）林襄日前在節目中揭露隊友私下真面目。（翻攝自YT）

小映遭爆衛生習慣差。（翻攝自YT）小映遭爆衛生習慣差。（翻攝自YT）

節目中，林襄提到小映衛生習慣差，而且非常不喜歡洗澡，更直呼「她真的超級噁心，她如果假設3天不出門，3天在家都不洗澡」。接著透露，某次隊友李多慧向小映借妝前乳，「她打開化妝包，裡面的東西都超級噁，多慧看到根本不敢用」，霖霖也在一旁補充，小映經常不卸妝就睡覺，枕頭旁都是使用過的隱形眼鏡。

林襄指控霖霖是暴露狂。（翻攝自YT）林襄指控霖霖是暴露狂。（翻攝自YT）

除了小映之外，林襄還指控霖霖是暴露狂，表示每當球賽上半場結束後，滿身大汗的霖霖就會在休息室把衣服解開，「說『走，我們等一下去開裸體趴』，她會把所有東西都解掉，內衣也解掉，都露著點點在那邊走來走去。」霖霖在一旁解釋，脫掉內衣是為了晾乾，接著反擊「她（林襄）爆料，但她是會加入我裸體趴的人，她是固定班底」，林襄隨即大笑並尷尬坦承，「就只會有我們兩個在開裸體趴，大家都很保守」。

霖霖解釋脫下內衣是為了晾乾。（翻攝自YT）霖霖解釋脫下內衣是為了晾乾。（翻攝自YT）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中