（影）林襄遭爆在休息室「開裸體趴露2點」 怒揭隊友私下噁心行徑

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕啦啦隊女神林襄、小映和霖霖等隊友日前一起登上節目《同學來了》，彼此互相爆料隊友的真面目，林襄不僅怒揭小映不愛洗澡、化妝包髒亂等噁心行徑，更爆料霖霖是暴露狂，經常在休息室解開內衣露2點走來走去，沒想到霖霖也反擊，直呼林襄是「裸體趴固定成員」。

林襄日前在節目中揭露隊友私下真面目。（翻攝自YT）

小映遭爆衛生習慣差。（翻攝自YT）

節目中，林襄提到小映衛生習慣差，而且非常不喜歡洗澡，更直呼「她真的超級噁心，她如果假設3天不出門，3天在家都不洗澡」。接著透露，某次隊友李多慧向小映借妝前乳，「她打開化妝包，裡面的東西都超級噁，多慧看到根本不敢用」，霖霖也在一旁補充，小映經常不卸妝就睡覺，枕頭旁都是使用過的隱形眼鏡。

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林襄指控霖霖是暴露狂。（翻攝自YT）

除了小映之外，林襄還指控霖霖是暴露狂，表示每當球賽上半場結束後，滿身大汗的霖霖就會在休息室把衣服解開，「說『走，我們等一下去開裸體趴』，她會把所有東西都解掉，內衣也解掉，都露著點點在那邊走來走去。」霖霖在一旁解釋，脫掉內衣是為了晾乾，接著反擊「她（林襄）爆料，但她是會加入我裸體趴的人，她是固定班底」，林襄隨即大笑並尷尬坦承，「就只會有我們兩個在開裸體趴，大家都很保守」。

霖霖解釋脫下內衣是為了晾乾。（翻攝自YT）

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