鍾欣凌挑戰高空滑索嚇破膽！嚴藝文被小鮮肉驚喜擁抱

《老少女奇遇記2》探訪日本高知居酒屋辣油姐，鍾欣凌帶住日31年大姐女王式旅遊。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕《老少女奇遇記》由楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文搭檔主持，第二季即將在11月開播，今（5）日發布預告「高知篇」，楊貴媚和嚴藝文勇敢挑戰高空滑索冒險，鍾欣凌被20公尺高度嚇破膽，卻步哭喊「這個我不行」。

楊貴媚、嚴藝文和鍾欣凌在日本高知絕美景點「四萬十川」挑戰高空滑索，楊貴媚化身「楊大膽」衝第一個體驗，不但完美完成挑戰，還在中途放開雙手享受，最後竟想再滑一次，讓兩個妹妹嚇傻。

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本就怕高的嚴藝文硬著頭皮滑出去，邊哭邊叫「Oh My God!」，讓楊貴媚和鍾欣凌笑翻，結果最敢嘗試的鍾欣凌竟然被嚇破膽，哭喊「這個我真的不行！」她事後表示「因為很怕我的重量繩索承受不住。」最後鍾欣凌是否有跨出那一步，她笑說：「當然為了節目還是有滑，但結果很好笑，敬請期待！」

鍾欣凌挑戰高空滑索冒險，嚇破膽大喊「這個我不行」。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

三人在高知還有拜訪一位來自台灣、卻在日本居住31年的洪大姐，她為愛勇闖日本高知，和先生一起經營居酒屋，還以「台北」命名，沒想到就此定居，洪大姐不只經營居酒屋，還賣台灣辣椒油因此在高知小有名氣，也意外推廣了台灣特產。

鍾欣凌問她追愛過程，洪大姐害羞揮手表示「不要讓我回想到！」，四人就像許久不見的姐妹，在居酒屋裡促膝長談。在聊天過程，楊貴媚、鍾欣凌和嚴藝文得知洪大姐因長期專注經營居酒屋工作為重，少有機會旅遊，甚至連自己居住的高知景點都不熟悉，因此決定帶她進行「女王式的旅遊」，楊貴媚表示真的很捨不得洪大姐這樣生活，希望能透過《老少女奇遇記2》的力量讓她找回快樂的自己，而節目也真的成功讓四人踏上尋找自己的旅程，在其中發現許多感動。

兒節目組還特別為11月生日的嚴藝文準備驚喜鮮肉，就是曾經在台劇《我的男孩》演過嚴藝文兒子，也和楊貴媚合作過《阮三个》第一季的張軒睿。張軒睿要挑戰在火車上不被姐姐們發現，再突然出現給嚴藝文一個驚喜的蛋糕和擁抱，整段路程又趕又緊張，讓他冒一身冷汗。預告的最後張軒睿也有現身在高空滑索，為不敢踏出去的鍾欣凌打氣加油，但他搞笑透露：「其實我自己也怕得要死！」

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