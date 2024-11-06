徐若瑄保重！這些藝人沒症狀健檢 意外發現癌症零期

方文琳罹患食道癌零期，目前已完成手術僅需定期追蹤。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲女星徐若瑄今（6）日驚傳年初經健檢發現罹患甲狀腺癌零期，她雖哭喊「怎麼會是我？」仍勇敢面對住院治療，目前已恢復健康，演藝圈也很多健檢發現罹患癌症零期，顯示健康檢查真的很重要。

相關新聞：徐若瑄去年才爆婚變 驚傳罹患甲狀腺癌

請繼續往下閱讀...

資深女星方文琳上月底證實罹患食道癌零期，幸賴3個月前完成手術，目前僅需定期追蹤。不過得知罹癌前，方文琳其實有做健檢，卻大意未理會報告中的「疑似食道癌」，所幸女兒眼尖察覺才讓她及早處理救回一命。

劉謙3個月前爆出罹肺腺癌零期。（翻攝自微博）。

知名魔術師劉謙3、4年前健檢時發現肺部長結節，今年春晚表演前例行回診才被診斷罹患肺腺癌零期，已於2月進行手術，目前已戒掉多年菸癮並定期追蹤，他並發聲謝謝外界關心，「我現在好的很，還在巡演中，估計還能再變很久魔術。」

三立、華視前主播蕭彤雯。（翻攝自蕭彤雯臉書）

相關新聞：不只徐若瑄 這些藝人也罹患甲狀腺癌

而三立、華視前主播蕭彤雯亦在肺部健康檢查，發現微小肺結節，最終確診肺腺癌零期；據悉，她因癌細胞尚未擴散，立即經手術切除得以迅速康復，她也不忘呼籲：「希望大家重視健康檢查。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法