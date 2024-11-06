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娛樂 最新消息

名醫黎雨青外遇10年 元配母斥：別拿我女兒錢養小三

黎雨青被爆和營養師陳嫚羚發生婚外情，且戀情長達10年。今年9月黎雨青妻子病逝，黎雨青在社群發長文稱對於罹患罕見疾病的妻子「不離不棄」，還稱多數指控並非事實。（翻攝自臉書）黎雨青被爆和營養師陳嫚羚發生婚外情，且戀情長達10年。今年9月黎雨青妻子病逝，黎雨青在社群發長文稱對於罹患罕見疾病的妻子「不離不棄」，還稱多數指控並非事實。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕家醫科醫師網紅黎雨青爆出和美女營養師陳嫚羚婚外情，戀情長達10年，元配長期承受精神壓力，不幸在今年９月病逝，上個月25日雨青發長文還原真相並道歉，岳家卻不領情，疑因黎雨青對妻子留下2000萬房產全都要，至今不肯將妻子存款交出，讓岳父母震怒決定守護愛女遺產。

黎雨青岳母指控女兒黎雨青結婚時，承諾會好好照顧女兒，他卻讓愛女承擔遭背叛痛苦長達10年，甚至一次次忍受陳嫚羚挑釁，含恨而亡，《CTWANT》報導，蕭母不滿黎雨青在道歉聲明詳述女兒病情，甚至連「膀胱無力尿失禁需穿尿布」都公諸於眾，把自己描述成好丈夫，但事實卻是「沒這麼偉大」。

相關新聞：名醫黎雨青外遇10年還稱「不離不棄」病妻 元配母打臉

黎雨青岳母指稱女兒過世後，留下來的存摺和存款，黎雨青都未交還給岳父母，蕭母怒斥黎雨青：「別拿我女兒的錢養小三。」希望黎雨青和陳嫚羚能出面公開道歉，以慰女兒在天之靈。至截稿前，黎雨青尚未出面回應。

黎雨青過去營造照料病妻體貼人設，日前卻被爆偷吃陳嫚羚長達10年，陳嫚羚還多次傳送鹹濕照挑釁元配，導致蕭女免疫性疾病幾度惡化，最終在9月病逝。黎雨青上個月25日為此發文道歉澄清，強調外界諸多指控絕非事實，聲稱元配20年前罹患罕病，共度21年來也為太太付出數百萬醫藥費。

相關新聞：名醫黎雨青「出軌營養師」 罕病妻忍10年病逝

黎雨青同時指稱，年邁父親急著抱孫子，責怪太太沒有生育，他在壓力與挫折當中，因工作關係認識營養師陳嫚羚，2人逐漸產生感情，並稱太太知道他身負壓力，故多有原諒、接受與包容。

他也強調：「媒體及網路諸多指控都絕非事實，希望大家不要再誤信抹黑的謠言與報導」。不過針對其說法，網友並不領情，律師李怡貞便發文狠酸，「人家去深情種那邊留言還被刪掉，人家只是寫說，營養師教人偷吃人夫最營養而已耶，給人家刪掉喔？！」、「踩著他人大體的愛真的好棒喔」。

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