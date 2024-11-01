劉德華怎麼了！自豪「連喝水都帥」安可驚喜搶先曝光

劉德華3小時的精采表演感動全場。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華今（1）晚在小巨蛋開唱，首場演唱會在晚間10點多順利落幕，3小時的精采表演感動全場，天王更在台上自誇「連喝水都帥」。

華仔在台上笑說，每次表演後喝水時都會被稱讚，「我走在路上，有人跟我說你呼吸也有型，有一次去洗手間，有人說『欸你...』我說先不要」，讓粉絲都笑翻了。

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劉德華希望歌迷愛他一萬年。（記者王文麟攝）

華仔接著談到：「現在長得比以前帥，這種就是有故事的男人，想跟你們分享，我剛入行17歲，以前對我怎麼樣沒關係，你們要愛我一萬年，未來的時間，你必須要對我好，如果你們愛我，手機燈打開讓我知道。」

見到現場滿滿的女粉絲，華仔忍不住好奇提問：「你們是跟女朋友來的對吧？是女朋友喜歡我你們強迫自己喜歡我是吧？」

劉德華貼心預告粉絲安可之後還有精彩的表演。（記者王文麟攝）

當準備要安可前，華仔不忘提醒歌迷：「這是最後一首，我先跟你說，你們要假裝很喜歡，要趕著回家聽完就走，如果不是這樣的話，待會就一直喊『劉德華你回來』、『劉德華我要你』。」預告粉絲安可之後還有精彩的表演。

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