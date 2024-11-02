晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不到12小時拚了！劉德華大中午開唱 驚人狀態全洩

劉德華重返小巨蛋，感謝歌迷熱情支持。（超級圓頂提供）劉德華重返小巨蛋，感謝歌迷熱情支持。（超級圓頂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華昨晚唱完小巨蛋演唱會，不到12小時立即重返舞台，補辦前天受到颱風而影響的場次，據悉他早上6點就到場館彩排，中午登台更絲毫未見疲態，唱得很起勁。

開場唱完《笨小孩》，華仔開心跟觀眾打招呼，「你們開心嗎？我們就假裝是前天晚上從頭再來，在過去的那一天（指颱風天），我看到有很多（歌迷），就是說『我們等了11年的那些』，你們在嗎？」對於粉絲受到颱風影響沒看到演唱會，同樣感到很心疼。

劉德華在小巨蛋舉辦全新巡演。（超級圓頂提供）劉德華在小巨蛋舉辦全新巡演。（超級圓頂提供）

華仔笑說，「沒試過中午開演唱會是吧，我們假裝是晚上7點29分可以吧？接下來，我希望你們分開兩邊，我真的好久沒有聽到你們告訴我你愛我，可以吧？」

隨後華仔把觀眾分成兩邊，看台區的粉絲高呼「劉德華」，搖滾區的歌迷則喊「我愛你」，聲音超宏亮把天王逗得合不攏嘴，並選唱《謝謝你的愛》來回應。

難得大中午就開唱，華仔唱得很起勁，更自嘲：「我都不知道怎麼回應一個60幾歲的人（指自己） ，我愛你們，山頂的朋友好不好，我老遠的送你們一首歌《天意》。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中