不到12小時拚了！劉德華大中午開唱 驚人狀態全洩

劉德華重返小巨蛋，感謝歌迷熱情支持。（超級圓頂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華昨晚唱完小巨蛋演唱會，不到12小時立即重返舞台，補辦前天受到颱風而影響的場次，據悉他早上6點就到場館彩排，中午登台更絲毫未見疲態，唱得很起勁。

開場唱完《笨小孩》，華仔開心跟觀眾打招呼，「你們開心嗎？我們就假裝是前天晚上從頭再來，在過去的那一天（指颱風天），我看到有很多（歌迷），就是說『我們等了11年的那些』，你們在嗎？」對於粉絲受到颱風影響沒看到演唱會，同樣感到很心疼。

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劉德華在小巨蛋舉辦全新巡演。（超級圓頂提供）

華仔笑說，「沒試過中午開演唱會是吧，我們假裝是晚上7點29分可以吧？接下來，我希望你們分開兩邊，我真的好久沒有聽到你們告訴我你愛我，可以吧？」

隨後華仔把觀眾分成兩邊，看台區的粉絲高呼「劉德華」，搖滾區的歌迷則喊「我愛你」，聲音超宏亮把天王逗得合不攏嘴，並選唱《謝謝你的愛》來回應。

難得大中午就開唱，華仔唱得很起勁，更自嘲：「我都不知道怎麼回應一個60幾歲的人（指自己） ，我愛你們，山頂的朋友好不好，我老遠的送你們一首歌《天意》。」

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