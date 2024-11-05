侯怡君力挺尪蕭大陸！隔5年再接本土劇「驚人片酬」曝光

蘇晏霈（左起）、侯怡君和謝瓊煖主演新戲《好運來》，戲裡對手戲多。（民視提供）

〔記者蕭方綺／新北報導〕侯怡君、蘇晏霈和謝瓊煖等人今出席民視新八點檔《好運來》開鏡記者會，侯怡君相隔5年重返八點檔，雖在劇中一人分飾兩角，但因該劇製作人是蕭大陸，被問及片酬有沒有因此打折？她嬌嗔說：「到現在都還沒有談價錢，有拿到錢就偷笑，隨便他包，有便當給我就好了。」還放閃表示蕭大陸曾答應她「我的錢就是妳的」。

蘇晏霈（左起）、侯怡君和製作人蕭大陸、謝瓊煖一起出席新戲《好運來》開鏡儀式。（記者蕭方綺攝）

侯怡君力挺老公蕭大陸，她透露戲未開拍前就聽蕭大陸說「要辛苦」，打開劇本後就發現自己挑戰演出雙胞胎，戲分吃重，加上為了畫面呈現，一場戲一個人要演好幾遍，令她十分緊張，但她打趣表示，這角色雖辛苦也是全劇最「好運」的角色，笑說：「因為我一次擁有2個老公。」

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新戲《好運來》今舉行開鏡儀式。（民視提供）

而一旁謝瓊煖相隔多年再回到本土劇戰場，她戲裡飾演侯怡君的婆婆、蘇晏霈的阿嬤，直白表示接戲是因為「想賺錢」。謝瓊煖認為接本土劇除了體力考驗，也能刺激自己，並重燃對戲劇的熱情，只是最大原因是為了家中2隻愛犬買有庭院的房子，「我的預算在2000萬以內，最近兩年開始積極看房。」

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