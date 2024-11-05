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吳慷仁金馬獎不來了！女友邵雨薇「同框男友」洩近況

吳慷仁（右）接連缺席金鐘獎、金馬獎頒獎典禮，邵雨薇則默默支持男友決定。（翻攝自IG）吳慷仁（右）接連缺席金鐘獎、金馬獎頒獎典禮，邵雨薇則默默支持男友決定。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕吳慷仁日前證實進軍中國，同時簽約當地經紀公司壹心娛樂，更大動作表態祝賀中國國慶，令許多台灣粉絲相當意外。吳慷仁繼缺席本屆金鐘獎頒獎典禮之外，近日再宣布不會以上屆影帝身分出席本屆金馬獎頒獎典禮，各界輿論甚囂塵上，不少質疑聲浪也隨之而來，不過女友邵雨薇始終默默力挺，近日更罕見曬出情侶照放閃。

邵雨薇與自己的作品合影，巧妙與男友吳慷仁同框。（翻攝自IG）邵雨薇與自己的作品合影，巧妙與男友吳慷仁同框。（翻攝自IG）

邵雨薇近日赴大稻埕欣賞「凝視你的樣子-寫真咖啡館5年展」攝影展，除了和參展人、攝影課老師林文龍敘舊，更與自己的作品合照，可見一幅大圖輸出的照片展品，主角正是男友吳慷仁，他穿著素面短上衣，表情淡然看向遠處，深邃五官及輪廓，眼神彷彿在敘述著人生故事。

邵雨薇俏皮比出「YA」手勢並對著作品自拍，裱框的壓克力上映照出她的身影，巧妙地與吳慷仁合影放閃。此外，邵雨薇更形容：「我的視角好像特別熱情浪漫呢！還有破水平大概是正規攝影師最受不了的事，竟然是我的最愛。」甜蜜程度破表。

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