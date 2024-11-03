晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）沉寂一個月 Dcard Video大書道歉前妻 網友不買單

大書今po出道歉影片。（翻攝自YouTube）大書今po出道歉影片。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTube頻道「Dcard Video」成員大書，遭前妻爆料婚內出軌並與公司新人外遇，引發外界譁然。男主角大書消失一個月之後，今（3）天終於在個人頻道上發道歉影片，無奈網友不買單，覺得根本沒誠意。

這支影片時長共2分15秒，影片中大書承認個人私事處理不當，表示自己做了很多反省，也感到極度愧疚，再次對前妻表達歉意。對於自己偷吃的行徑，他也說：「真的很抱歉，是我做錯了」。

大書沉寂一個月之後，再度向前妻道歉。（翻攝自YouTube）大書沉寂一個月之後，再度向前妻道歉。（翻攝自YouTube）

大書透露，離婚後有和前妻協議進行賠償，但他知道就算賠償也無法彌補對前妻造成的傷害。關於Dcard Video的工作，大書說自己的離職主要希望自己能好好反省錯誤。對於他爆出出軌消息之後，仍然願意和他一起工作甚至給他鼓勵的人，大書也表示感謝：「謝謝你們的話語，未來我也會持續的反省自己的錯誤、反省自己的行為，改進自己，謝謝大家。」

前妻爆料大書出軌後，他第一時間先在社群發文，並表示自己處理不當，同時也澄清自己是離婚後在今年認識現任女友，對方並非Dcard Video的人。網友對大書的道歉影片並不買單，留言：「建議大家 用1.75甚至到2倍速來觀看」、「笑死隔那麼久出來道歉結果內容那麼水喔」、「下一屆走鐘獎最水道歉獎」、「你出一套『自身PR值不高 卻能追到正妹&婚內出軌』的教學 肯定賺錢」。

【外遇道歉聲明全文】

大家好，我是大書。

事件發生到現在大概已經一個月了，這段期間我想了很多，有很多愧疚，關於外遇、劈腿這件事，是我自己在兩年前做出的不當行為，首先我要在這邊跟我前妻致上歉意，對不起，真的很抱歉，是我做錯了。

兩年前外遇發生後，我們兩個溝通很多次，但還是確定要離婚，擬定了離婚協議，也找了公證，雖然有做賠償事宜，但我知道這遠遠無法彌補我對我前妻造成的傷害，真的很抱歉，真的對不起。

我目前已經離開Dcard，自請離職也是希望可以好好反省自己的錯誤，反省自己的行為，真的很感謝曾經一起工作的夥伴們，那些一起創作的過程，都是我很美好的回憶。未來我也會持續替你們加油，也感謝這段期間還願意給我鼓勵的人們，謝謝你們的話語，未來我也會持續反省自己的錯誤，反省自己的行為，改進自己，謝謝大家，對不起。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中