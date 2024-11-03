（影）沉寂一個月 Dcard Video大書道歉前妻 網友不買單

大書今po出道歉影片。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTube頻道「Dcard Video」成員大書，遭前妻爆料婚內出軌並與公司新人外遇，引發外界譁然。男主角大書消失一個月之後，今（3）天終於在個人頻道上發道歉影片，無奈網友不買單，覺得根本沒誠意。

這支影片時長共2分15秒，影片中大書承認個人私事處理不當，表示自己做了很多反省，也感到極度愧疚，再次對前妻表達歉意。對於自己偷吃的行徑，他也說：「真的很抱歉，是我做錯了」。

請繼續往下閱讀...

大書沉寂一個月之後，再度向前妻道歉。（翻攝自YouTube）

大書透露，離婚後有和前妻協議進行賠償，但他知道就算賠償也無法彌補對前妻造成的傷害。關於Dcard Video的工作，大書說自己的離職主要希望自己能好好反省錯誤。對於他爆出出軌消息之後，仍然願意和他一起工作甚至給他鼓勵的人，大書也表示感謝：「謝謝你們的話語，未來我也會持續的反省自己的錯誤、反省自己的行為，改進自己，謝謝大家。」

前妻爆料大書出軌後，他第一時間先在社群發文，並表示自己處理不當，同時也澄清自己是離婚後在今年認識現任女友，對方並非Dcard Video的人。網友對大書的道歉影片並不買單，留言：「建議大家 用1.75甚至到2倍速來觀看」、「笑死隔那麼久出來道歉結果內容那麼水喔」、「下一屆走鐘獎最水道歉獎」、「你出一套『自身PR值不高 卻能追到正妹&婚內出軌』的教學 肯定賺錢」。

【外遇道歉聲明全文】

大家好，我是大書。

事件發生到現在大概已經一個月了，這段期間我想了很多，有很多愧疚，關於外遇、劈腿這件事，是我自己在兩年前做出的不當行為，首先我要在這邊跟我前妻致上歉意，對不起，真的很抱歉，是我做錯了。

兩年前外遇發生後，我們兩個溝通很多次，但還是確定要離婚，擬定了離婚協議，也找了公證，雖然有做賠償事宜，但我知道這遠遠無法彌補我對我前妻造成的傷害，真的很抱歉，真的對不起。

我目前已經離開Dcard，自請離職也是希望可以好好反省自己的錯誤，反省自己的行為，真的很感謝曾經一起工作的夥伴們，那些一起創作的過程，都是我很美好的回憶。未來我也會持續替你們加油，也感謝這段期間還願意給我鼓勵的人們，謝謝你們的話語，未來我也會持續反省自己的錯誤，反省自己的行為，改進自己，謝謝大家，對不起。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法