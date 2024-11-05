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余祥銓怒影自信喊話拿百萬獎金 嗨喊靠「東方神秘力量」

余祥銓對挑戰胸有成竹。（東風衛視提供）余祥銓對挑戰胸有成竹。（東風衛視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕林書煒與阿KEN聯手主持東風《一夜復活》，每一集邀請四位參賽者，只要連闖十關衛冕成功，就有機會抱走獎金一百萬，除了一般參賽者之外，也吸引不少演藝圈藝人參加，本週三余祥銓將登場挑戰，余祥銓胸有成竹對主持人說：「聽說你們有難，所以我趕快來救，不然我怕你們十集就收掉了！」他信心滿滿，覺得自己可以將衛冕者給PK掉，聲稱拿到一百萬對他來說就是「a piece of cake」，更放話：「我今天來就是要連錄十集、贏得百萬獎金！」

節目首關題目為「台灣十大國片票房」，參賽者要答出台灣前十名賣座最高的國片，余祥銓以「東方神秘力量」自信回答一定有阿KEN演出的《大灌籃》這部片，讓兩位主持人聽得一頭霧水，余祥銓：「你有演，還裝不知道！」最後才搞清楚他指的其實是《功夫灌籃》這部國片。

然而，余祥銓信心滿滿的「神預測」沒進前十名票房榜單，讓他當場崩潰大喊：「怎麼可能KEN哥有拍的電影沒有在裡面！」引來阿KEN笑回：「因為那部電影我只是去客串，主要是周杰倫在演，所以應該是周杰倫的問題。」大家聽了笑聲連連。

接下來四位參賽者都想到一樣的電影，連男女主角是王大陸和宋樺都說得出來，但是卻想不起來片名，就在場上四人都為片名苦惱時，余祥銓靈光一現，高舉手臂大喊：「我的少女時代！」答案瞬間引爆全場，他驕傲地說：「這就是我的東方神秘力量。」

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