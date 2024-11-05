鄭人碩水田打排球「冒火氣」！孫可芳產後放風喊被騙

〔記者林欣穎／彰化報導〕由曾莞婷、洪都拉斯主持的公視2025春節特別節目《Super Run2 超吉跑》，今（5）日與眾來賓鄭人碩、施名帥、郭子乾、鍾瑶、孫可芳、黃姵嘉、丁也恬、曹佑寧、周厚安、朱宥丞、彭裕愷、李星緯等人來到彰化二林拍攝，眾人在水田打排球、騎馬打仗等相當熱血，這也是孫可芳產後首度放風，老公劉冠廷在家帶孩子，「他比較會帶，給他帶我很放心。」

眾人在水田對打排球，幾次激戰下來他們全身都是淤泥，洪都拉斯直呼沒想到郭子乾打排球這麼厲害，「看他打球看到年輕人的影子！」而郭子乾則讚曹佑寧戰力高相當會救球，70歲演員丁也恬敬業參與每場比賽，她開心直呼很好玩，不過一直看到球掉在她面前。

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鄭人碩打排球全身都是淤泥。（公視提供）

鄭人碩打排球打到全身都是淤泥，一度好像有火氣，他則說是演的，「沒有啦，我是有演《角頭》，但不是真的角頭，嚇嚇人家而已，有嚇到的話那我演得不錯阿。」

孫可芳產後首次「拋家棄子」。（公視提供）

而產後首次「拋家棄子」來錄影的孫可芳被問到開始想家沒，她則秒答「沒有」，也笑回自己帶孩子時有時候過門檻會撞到寶寶，「他（劉冠廷）給我帶比較不放心，他就說我去（錄影）。」至於有沒有放鬆到，孫可芳也同樣秒回：「沒有阿，我被騙了！」

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