曾莞婷淚崩喊退演藝圈 郭子乾驚問「要嫁了？」再揭她房產

洪都拉斯、曾莞婷主持春節特別節目《Super Run2 超吉跑》，今率眾星到彰化錄影。（公視提供）

〔記者林欣穎／彰化報導〕曾莞婷、洪都拉斯主持公視2025春節特別節目《Super Run2 超吉跑》，今（5）日與眾來賓鄭人碩、施名帥、郭子乾、鍾瑶、孫可芳、黃姵嘉、丁也恬、曹佑寧、周厚安、朱宥丞、彭裕愷、李星緯等人到彰化二林拍攝，眾人在水田打排球、騎馬打仗等相當熱血，而曾莞婷昨出席《影后》爆哭喊想離開演藝圈，今則坦言是因為入戲太深，而行程繁忙的她今天甚至沒卸妝就到現場開工。

曾莞婷（左）、洪都拉斯主持公視2025春節特別節目《Super Run2 超吉跑》。（公視提供）

曾莞婷自爆沒卸妝，今天只睡2小時就到彰化開錄，臉上還頂著昨天出席記者會宣傳影集《影后》的妝容，而昨她在記者會上一度爆哭表示想離開演藝圈，她則說因為在劇中演的是演員，「入戲太深、還在走出來當中」，而一旁的郭子乾則搞笑直呼：「她房子買六棟她還要退出？妳是要找到好人家，要嫁了嗎？」童星彭裕凱隨即天真詢問曾莞婷：「真的哦？妳有六棟房子哦？」、「是大富翁裡的還是現實世界的？」童顏童語引起現場爆笑。

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曾莞婷（資料照，記者王文麟攝）

曾莞婷低調表示都是預售屋還沒有交屋，被問到是否有要在彰化置產第7間，她笑回還沒涉獵到這塊，而她主持節目《小姐姐請回答》僅4個月就收攤，被問到是否還會想主持，曾莞婷說：「任何機會都是上天最好的安排，現在就會多留一點時間給自己。」不過短時間內應該不會接棚內節目，且下半年有很多她的戲劇作品要出，「我想我還有很多扣打可以偷懶一下。」殊不知一旁的彭裕凱再次神來一筆反問：「哦所以妳賺那麼多錢都買房子了！」現場氣氛歡樂十足。

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