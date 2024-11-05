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（影）捷克棒球隊也瘋啦啦隊女孩！ 一見「口水」就暈船

捷克國家棒球代表隊來台進行交流賽。（翻攝自IG）捷克國家棒球代表隊來台進行交流賽。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕為備戰世界12強棒球賽，台灣日前特地邀請捷克國家棒球代表隊來台進行交流賽，捷克隊的成員們各個活潑、帥氣，在台灣造成旋風。日前兩隊在大巨蛋開戰時，中職派出36位啦啦隊女孩與隊長為台灣應援加油。只不過啦啦隊女孩各個貌美如花，只有「口水」一人被點名，留下深刻印象。

捷克棒球隊成員除了來競技，也順帶欣賞台灣美麗風景。（本報資料照，記者王藝菘攝）捷克棒球隊成員除了來競技，也順帶欣賞台灣美麗風景。（本報資料照，記者王藝菘攝）
捷克棒球隊日前在官方社群帳號寫下此次來台交流心得，更驚訝表示他們從來不知道在休息室上方跳舞的應援方式，竟然能夠成為棒球比賽的一部分，紛紛感謝這次的開心體驗，並大方讚賞「台北大巨蛋的派對實在太瘋狂了」。

捷克國家棒球代表隊對啦啦隊女孩「口水」情有獨鍾。（翻攝自IG）捷克國家棒球代表隊對啦啦隊女孩「口水」情有獨鍾。（翻攝自IG）

捷克棒球隊在官方社群帳號上傳了中職啦啦隊女孩賣力應援的畫面，甚至特地放了味全龍「Dragon Beauties」成員「口水」宜芳的特寫照。口水也在留言區回應：「Thank you so much！」捷克隊大方留下雙手比愛心的表情符號。

「口水」宜芳是味全龍「Dragon Beauties」成員。（翻攝自IG）「口水」宜芳是味全龍「Dragon Beauties」成員。（翻攝自IG）

「口水」宜芳目前是職棒味全龍「Dragon Beauties」啦啦隊成員，近年也積極跨足演藝事業，此次被點名，她也覺得很開心。

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