遭控「散布露乳暈畫面」 黃偉晉還原真相

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃偉晉歷年熱衷於萬聖節扮裝各種角色，今年也不例外，挑戰熱門動漫《我的英雄學院》角色「荼毘」出門踩街。而他在路上巧遇變裝友人時，拍到對方露出乳暈險「露點」的影片，在IG限動公開後被網友檢舉。對此，他今（5日）親上火線回應了。



黃偉晉。（資料照）

黃偉晉當天巧遇穿著薄紗裝扮的友人，發現對方胸前乳暈幾乎走光，他將影片PO上網，遭網友檢舉公然散布猥褻照疑觸法。對此，他於社群平台Threads發文回應，「那個……我朋友是男的，他那天穿的是塑膠假胸部，報得一副好像我直接把我女性朋友的乳暈po在限動，而且一家報，其他家跟著報欸完全不管真相，然後一直要把我跟之前的事件做一個串連，證明我真的就是很愛開女生黃腔？一直把我冠上很愛開女生黃腔的人，真的是世界上一群最硬要的人欸，你才不ok吧」。

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黃偉晉回應IG影片被檢舉。（翻攝自threads）

黃偉晉進一步說，「我朋友那天假乳暈整個都是外露的，我才要告他妨礙風化勒!!!!! 我們一直在幫她遮好嗎即便是假的!!!!!!!! 」他也曬出當天的影片強調，「是不是有在遮!!!!! 難道我有把它翻出來嗎= = 還是他們以為我在襲胸!?!?!?!?!?」

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