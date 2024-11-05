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娛樂 電視

《艾嘉食堂》拚業績！楊祐寧誇海口買下蘇梅島

〔記者林欣穎／台北報導〕《艾嘉食堂》第五集實習生林柏宏即將離開，儘管只來了短短一天，林柏宏以積極熱情的心，終獲食堂職員們的肯定，而他們搞笑地把不捨的心情轉變成「情勒」，紛紛以食堂業績未達標為理由，要求他「不准走」。

林柏宏特意留下驚喜紅包和離別信，內容卻讓大家又氣又好笑，還讓張艾嘉忍不住把信件裡裡外外反覆「品味」好幾遍，最終忍不住大呼：「林柏宏你現在就給我回來喔！」

張艾嘉、楊祐寧。（泰坦星文創影視提供）張艾嘉、楊祐寧。（泰坦星文創影視提供）

送走林柏宏的職員們開始艾嘉食堂第三個營業日，大家對業績達標越發執著，對於餐廳經營也越來越專注，甚至出現整個廚房只剩蟲鳴鳥叫、沒人講話都在專心工作的狀態，讓楊祐寧忍不住出聲提醒大家要記得講話，柯佳嬿則趁機炫耀自己包的春捲越來越漂亮，楊祐寧接著笑說自己現在對於各種肉品的切法熟悉到不行，簡直變成肉舖老闆了。

在超市採買到新食材「仙草」，王大陸開始著手進行新飲品的開發，沒想到當地仙草質地超紮實，讓楊祐寧忍不住「握緊拳頭」想直接把它打碎，柯佳嬿看著笑說：「這是塑膠的嗎？」在眾人的意見之下終於完成新品項冬瓜仙草。而王大陸熟練打碎冰的模樣，也讓楊祐寧讚賞道：「這才是一個專業咖啡店該有的聲音！王大陸你出運了！」

而《艾嘉食堂》的美味餐點和親切服務也讓客人相當滿意，紛紛留下比預期更多的小費，其中一桌客人甚至想給200泰銖的小費，讓楊祐寧大吃一驚，趕緊退回給客人，雖然主廚張艾嘉對於每日訂下的營業額目標相當認真，但楊祐寧非常有自信，「我們靠實力不靠小費，靠小費我怕我把蘇梅島買下來！」

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