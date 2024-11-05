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娛樂 最新消息

郭台銘小女兒開唱成亮點！ 曾馨瑩幫愛女變身魔髮公主

陳子鴻（前排左三）開心為喜歡唱歌的歌唱班成員圓夢，Vivian（前排右三）則是演唱會主持人。（喜歡音樂提供）陳子鴻（前排左三）開心為喜歡唱歌的歌唱班成員圓夢，Vivian（前排右三）則是演唱會主持人。（喜歡音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘和曾馨瑩的9歲小女兒Bella熱愛唱歌，最近參加知名製作人陳子鴻公司所舉辦的「喜歡音樂冬季演唱會」，媽媽特別花了兩天時間幫她編出長髮辮，Bella變身魔髮小公主，唱歌時專注投入贏得掌聲。

郭台銘小女兒Bella是演唱會上年紀最小表演者。（喜歡音樂提供）郭台銘小女兒Bella是演唱會上年紀最小表演者。（喜歡音樂提供）

陳子鴻創立的「喜歡音樂」培育眾多歌手，目前旗下有林佳辰，周祖安、PER6IX等藝人。他透露4年前成立「歌唱訓練班」，是想幫一些朋友圓夢，沒有對外招生，以VIP專屬一對一教唱，還找來政大EMBA學妹「Vivian」陳瑀希擔任班主任，這次Vivian也擔任演唱會主持人。

「喜歡音樂冬季演唱會」除了郭台銘小女兒是最小表演者，另外也有很多知名企業人士、老闆、牙醫參加，還有樂齡阿嬤開心演出，頻道擁有1400萬訂閱者，台灣首位千萬YouTuber奇軒也加入表演。

陳子鴻（左二）舉辦歌唱班演唱會，曾馨瑩（左三）特別幫愛女Bella（右三）打扮成小公主。（喜歡音樂提供）陳子鴻（左二）舉辦歌唱班演唱會，曾馨瑩（左三）特別幫愛女Bella（右三）打扮成小公主。（喜歡音樂提供）

台灣首位千萬YouTuber奇軒也高歌一曲。（喜歡音樂提供）台灣首位千萬YouTuber奇軒也高歌一曲。（喜歡音樂提供）

郭台銘愛女Bella獻唱迪士尼歌曲《I See the Light》，媽媽曾馨瑩花兩天時間親自幫她編好演出時的長髮辮，還帶Bella的哥哥和外婆一起到場幫她加油。

頻道點擊突破5.5億的奇軒，嗨唱張震嶽的歌曲《自由》，笑說要不是腳受傷就會表演後空翻。看到歌唱班成員在台上的好表現，陳子鴻表示最大的出發點是幫助有歌唱夢想的人勇於自我實現，展現出對音樂的熱愛與堅持。

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