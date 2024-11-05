NONO涉性侵審理中 另被2女指控性侵今獲不起訴

NONO涉性侵6女尚由士院審理中，他另被2女指控性侵今獲士檢不起訴。（資料照）

〔記者溫于德／台北報導〕男藝人NONO涉嫌對6名女子性犯罪，被依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻，共7罪起訴，現由士林地院審理中。他另被2名女子指控性侵等案，經士林地檢署調查，以罪嫌不足為由，今給予不起訴；2名女子均可於收到不起訴書後10日內聲請再議。

士院目前審理NONO被控性犯罪的案件，是源於他去年6月被女模上網爆料稱曾在車上強吻女模，後來網紅「小紅老師」見NONO拒絕道歉也未承認犯行，決定替被害人挺身而出，赴台北地檢署提告。

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同年8月2日，NONO首度赴北檢出庭時否認所有指控，訊後仍被依涉嫌強制性交等5罪，諭令50萬元交保，並禁止NONO騷擾、接觸被害人。

接著再有10人對NONO提告，去年10月19日北檢決定決定二度傳喚NONO，且依被害人的指述，當庭帶NONO前往偵查室外的「溫馨室」勘驗下體；後來北檢考量沒有管轄權，同年12月19日將全案移由士檢偵辦。

士檢今年5月17日偵結，痛批NONO為逞私欲，或性侵或猥褻被害人，品行低劣，對6名被害人的身心危害至鉅，犯後態度迴避，絲毫未見悔意，依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻，共7罪起訴NONO，同時建請法院對NONO從重量刑，以嚴懲惡行。

士院接手後，三度傳喚NONO處庭，前兩次處理案情本身，第三次處理的是他的限制出境、出海期限，全案尚待審結。

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