劉德華台灣唱《中國人》遭譙媚共！邱瓈寬反嗆王定宇「你他X」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「華仔」劉德華睽違11年重返台北小巨蛋開唱，豈料首場因強颱康芮攪局，被迫延期並挑戰「一日雙場」，不過歌單中的一首《中國人》卻意外掀起政治口水，民進黨立委王定宇因此怒譙劉德華「媚共藝人」，這讓演藝圈大姊大、知名導演、製作人「寬姐」邱瓈寬忍不住爆粗口開砲：「你他X是妒恨人家長得比你帥比你有才華？」

劉德華在臺北小巨蛋演唱《我是中國人》意外掀起政治口水戰。（記者王文麟攝）

王定宇10月31日先是針對劉德華颱風天「如期開唱」發文表示不滿，指出歌迷冒強風豪雨出門，存在公共安全風險，這種行為不叫「寵粉」而是「衝康粉」。接著，王定宇再提及劉德華不論在香港反送中、武力威脅台灣等議題都站在「媚共」立場，直言演唱會「並不值得去看上一眼。」

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沒想到，「寬姐」邱瓈寬相當不苟同王定宇的言論，更現身留言區直接爆粗口開嗆：「你他X是妒恨人家長得比你帥比你有才華？就輸你不會劈腿？你才剛滾回去耍你的政治寶！舔你的綠X眼！少在那找藝人說事，尤其是找優質藝人說事，我呸！不好意思跟大官說呸！重來.....我呸呸呸。」

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