〔記者陳慧玲/綜合報導〕「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉3日帶著小孩一起現身紐約「杜莎夫人蠟像館」,為她的蠟像進駐揭幕。

瑪麗亞凱莉(右)做出和蠟像相同動作,相似程度相當高。(翻攝自IG)

看到栩栩如生的蠟像,瑪麗亞凱莉笑說連左臉嘴角附近的痣都好像,幽默說這尊蠟像是她「最好的新朋友」,粉絲則驚嘆打造得太相似,宛如「雙胞胎」姊妹。

每年迎接耶誕節,瑪麗亞凱莉的耶誕神曲《All I Want For Christmas is You》就會被無限播放,在粉絲心中,她的地位和耶誕老公公不相上下,這次看到穿著一身紅色禮服的蠟像,她開玩笑說:「今年終於找到人幫我送玩具了!」

瑪麗亞凱莉(右)對於自己的蠟像相當滿意。(翻攝自IG)

花蝴蝶坐在自己的蠟像旁,同樣拿起應景的水晶耶誕鈴鐺,幾乎讓人分不清哪個是「本尊」,參觀遊客也說:「好像透過鏡子看著你們一樣。」

