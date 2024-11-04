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娛樂 日韓

嵐慶祝成軍25週年粉絲卻抱怨 每年付會員費：不划算

日本偶像團體「嵐」ARASHI昨（3）日紀念成軍25週年。（翻攝自X）日本偶像團體「嵐」ARASHI昨（3）日紀念成軍25週年。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像團體「嵐」ARASHI昨（3）日紀念成軍25週年，5名成員：大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤也難得合體發布錄音檔，向粉絲俱樂部會員致意。

嵐慶祝成軍25週年，暫停演藝活動的成員大野智也參與錄音。（翻攝自X）嵐慶祝成軍25週年，暫停演藝活動的成員大野智也參與錄音。（翻攝自X）

雖然慶祝成軍25週年，暫停演藝活動的成員大野智也參與錄音，不過網路上有許多嵐的粉絲表示，每年都繳了4000日圓（約新台幣839元）的會員費，結果嵐自從2020年結束團體活動，就算是會員粉絲也看不到任何復出合體或者重啟大型活動的企劃，只是偶爾會收到限定小物，感覺很不划算。

日本雜誌《FLASH》報導，嵐昨日在官方YouTube公開上線團體的71首MV，5名成員也在會員限定網站發布近2分鐘的錄音檔，感謝長期支持的粉絲。

日本偶像團體「嵐」ARASHI紀念成軍25週年。（翻攝自X）日本偶像團體「嵐」ARASHI紀念成軍25週年。（翻攝自X）

許多粉絲對於能夠聽到大野智的聲音感到興奮，但是也抱怨「很感謝嵐25年來的付出，但這會員費付得越來越不值得」、「現在只有在紀念日才會感受到5人一體的存在，但每年都要支付4000日圓買個期待，卻都始終落空」。

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