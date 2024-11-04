李唯楓林玉書大談「師生禁忌愛」 由愛生恨發狂演技惹毛現場

〔記者傅茗渝／台北報導〕校園實境解謎綜藝「成仁高中偵探社」高潮迭起，這次偵探社成員們在視網膜的帶領之下，改查驚天動地的師生戀，帥氣美術老師李唯楓和氣質才女學生林玉書意外搭檔，直呼這次角色對他們來說是一大挑戰，師生戀的題材敏感外，背後隱藏的謎團更讓人吃驚。

李唯楓（左）、林玉書大談禁忌愛親密對戲。（小公視提供）

這集節目中，偵探社成員們透過一關關的謎題破解，發現師生戀並非單純的兩情相悅，更涉及到權力不對等的關係。在這段看似禁忌之戀背後，其實牽涉到校園權勢性騷擾的議題。美術老師利用自身職權，對學生施壓，讓這段戀情蒙上陰影。偵探社成員們在被破壞的三幅畫作中，發現女性肢體被刻意遮蔽，透過成員們利用科學的方法一步步揭開謎題，過程中甚至與扮演女學生的林玉書激烈對質，顯些爆發衝突。

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視網膜帶領社員破案對質兇手。（小公視提供）

工作人員表示林玉書完美詮釋了對老師由愛生恨的情緒，拍攝現場參與解謎的同學，幾乎都被她歇斯底里的表演嚇到。此外，「帥氣美術老師」李唯楓在劇中的表現也引發熱烈討論。許多觀眾看完紛紛表示「李唯楓演的老師真的讓人很毛...」、「眼神充滿侵略性，完全演活了利用職權的渣男！」但也有人表示「真希望我高中美術老師長這樣。」、「李唯楓的演技太有魅力，讓人又愛又恨！」

林玉書演出女高中生毫無違和。（小公視提供）

著名影評人及作家膝關節就極力推薦「成仁高中偵探社」以實境秀考驗推理邏輯、益智解謎能力，還能融入青少年面對的校園議題，像是私密照外流、校園簽賭、學長學姊制霸凌等，寓教於樂之餘，更引導青少年反思自我價值。《成仁高中偵探社》每週二晚間九點於「小公視」首播，「公視＋」可同步收看，「公視13台」每週日晚間9點播出。

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