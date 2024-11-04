劉德華唱《中國人》惹議 藍營議員：編曲、作詞都是台灣人

〔記者蔡思培／台北報導〕「華仔」劉德華來台攻蛋，卻被民進黨立委王定宇指他是「媚共藝人」，演唱歌單中也出現《中國人》一曲，被質疑有政治意味。不過國民黨北市議員柳采葳表示，《中國人》的編曲人、作詞人都是台灣人，她反批民進黨玻璃心。

港星劉德華近日攻蛋開唱。（資料照，記者王文麟攝）





柳采葳今批評民進黨可悲、脆弱又可笑，最愛諷刺對岸玻璃心，但玻璃心的其實是民進黨。她質疑民進黨只因劉德華一首歌名叫《中國人》就集體崩潰、玻璃心碎滿地，王定宇、矢板明夫等人就像著魔跳出來質疑統戰。柳批評，「你們玻璃心，但是不要把全台灣的人想成跟你們一樣玻璃心好嗎！」

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她也強調，《中國人》這首歌編曲人是涂惠元台南人，作詞人李安修也是台北人，請問哪裡有問題？她也引用歌詞「五千年的風和雨，藏了多少夢。黃色的臉，黑色的眼，不變的是笑容。」、「一樣的種，未來還有夢，我們一起開拓。手牽著手不分你我，昂首向前走，讓世界知道我們都是中國人。」 並反問「請問是你王定宇是黑色的臉還是黃色眼睛，再請問矢板明夫，劉德華是跟你一樣是日本人嗎？歌詞哪裡有問題？」

柳采葳批評，有問題的是用政治眼鏡看世界的民進黨人。難道大家會只因為聽了劉德華唱一首歌，就會覺的自己不是出生在台灣嗎？就會失去對台灣的認同感嗎？

柳采葳也說，劉德華曾唱過的《黑蝙蝠中隊》是一首真實故事，描述當年台灣空軍為國際政治情勢所迫，必須成立風險極高的黑蝙蝠中隊，為CIA偵查大陸軍情而喪命的一場悲劇，唱出中華民國年輕空軍弟兄接到軍令，必須立刻執行任務，妻子懷孕來不及告訴他，夫妻下次見面就是30年後，迎接的小孩看著「從未蒙面，名叫父親的英雄」。柳批評，「劉德華唱出台灣的故事，那王定宇或是民進黨其他人要不要幫他拍拍手呢！」

柳采葳強調，歷史可以是借鏡，可以是教材，可以是故事，可以是歌曲，但在民進黨人眼中，歷史只是用來扭曲，並政治操作攻擊政敵的工具。

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