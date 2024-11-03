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娛樂 電影

《戴珍珠耳環的少女》只值750元？女導演揭畫作爆紅秘辛

《戴珍珠耳環的少女》曾以2荷蘭盾（約現今台幣750元）拍賣，如今搖身變無價名畫。（海鵬提供）《戴珍珠耳環的少女》曾以2荷蘭盾（約現今台幣750元）拍賣，如今搖身變無價名畫。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕紀錄片《靠近維梅爾》聚焦荷蘭繪畫大師維梅爾的悲喜人生與獨特才華，片中出現的世界名畫《戴珍珠耳環的少女》原本默默無名，1881年的拍賣會上還僅以2荷蘭盾（約台幣750元）拍賣，如今搖身變成世界遊客蜂擁朝聖的無價名畫。

《靠近維梅爾》由荷蘭女導演蘇珊雷斯（Suzanne Raes）執導，除了向觀眾展現「維梅爾大展」的實現過程，還捧紅荷蘭莫瑞泰斯皇家美術館的「藝術雙博士」繪畫修復師艾比凡迪維爾，這位號稱是「珍珠少女的閨密」。

繪畫修復師艾比凡迪維爾被妙稱是「珍珠少女的閨密」。（海鵬提供）繪畫修復師艾比凡迪維爾被妙稱是「珍珠少女的閨密」。（海鵬提供）

凡迪維爾原本想當牙醫，後來有志從事繪畫修復，每天撰寫部落格，為觀眾分享維梅爾名作《戴珍珠耳環的少女》的研究心得，吸粉百萬，獲外媒大讚是「永遠的藝術界奇才」。

凡迪維爾分析熱門原因為其神秘身分引發諸多聯想和創造，最為知名的包括英國作家特蕾西舍瓦利耶的同名小說，以及「黑寡婦」思嘉喬安森的同名電影。《靠近維梅爾》8日在台上映。

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