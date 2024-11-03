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娛樂 日韓

《黑白大廚》「三星」現身了！懶理爭議與150位市民同樂

三星爆私生活醜聞後沒有神隱，今下午如期在首爾出席活動。（翻攝自X）三星爆私生活醜聞後沒有神隱，今下午如期在首爾出席活動。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國名廚三星因參加韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》爆紅，不料私生活連環爆，劈腿、吃軟飯、私吞公款等爭議纏身；原有韓媒報導，三星近日被爆人間蒸發，但他今（3）不甩醜聞，如期在首爾參加活動。

三星今天下午出席首爾瑞草區「亞洲50佳餐廳」快閃活動，身為節目評審的安成宰也出席，兩人替首爾市民揭開特別菜單，更一起製作各式美食，和150位首爾市民同樂。

上月30日，三星被自稱是前妻的A女、前女友B女控訴，A女生稱兩人戀愛、分手又復合，還爆料三星有「NTR性癖」要求伴侶與別人上床，和他俊美形象相差極大。

B女則表示三星有劈腿，甚至有傳訊威脅「想用刀刺死所有人」等危險發言，讓粉絲感到不可置信，但三星對所有指控全面否認。

韓媒報導，三星的黑歷史爆出後，有網友曾投訴「亞洲50佳餐廳」活動，希望取消三星的出席，但首爾政府回應：「這是對市民的承諾，很難取消。」甚至三星的餐廳也傳出照常營業，營運絲毫沒受影響。

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