不適任中央社董座？ 胡婉玲前同事曬鐵證反擊

胡婉玲跑新聞衝勁十足。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前民視新聞傳播群副總胡婉玲證實接任中央社長，作家朱宥勳因在社群發文質疑胡婉玲能力，並給出低評價，閃辭中央社董事，引起軒然大波。曾為胡婉玲同事的資深媒體人陳芯凝否認這些人的說法，提出鐵證，不但肯定胡婉玲的能力，同時也證明胡婉玲絕對適任中央社社長。

胡婉玲曾過得曾虛白公共服務獎。（翻攝自臉書）

陳芯凝投書媒體，表示胡婉玲新聞戰功無數，包括8次採訪達賴、7次赴北朝鮮獨家專訪，胡婉玲報導泰北異域行系列還曾獲得「曾虛白公共服務獎」、2018年前進ISIS庫德族採訪入圍亞洲電視獎，以上都是胡婉玲的專業新聞能力，也是各界給予她的肯定。陳芯凝更直接指出，應該先看看胡婉玲擔任中央社社長怎麼做？而不是急著否定她、否定她的能力。

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胡婉玲（左）曾面對面採訪阿南德，提出外界疑問。（翻攝自臉書）

提到胡婉玲被稱「新聞品味有問題」，陳芯凝認為應為訪問印度神童阿南德，陳芯凝認為相較國眾多新聞媒體或自媒體節目只是「轉述」阿南德眾多預言，胡婉玲乾脆直接採訪阿南德，並當面以問題挑戰阿南德，這才是更負責任的作法。

胡婉玲（左）與演員陳慕義。（翻攝自臉書）

陳芯凝過去曾經是胡婉玲的同事，對於她的工作態度豎起大拇指。陳芯凝說胡婉玲跑新聞衝勁十足可以從她8次採訪達賴獲得證明，「若她（胡婉玲）很不專業，老先生（達賴）也不會無聊到接受她8次專訪吧！」，另外，陳芯凝也說胡婉玲曾得到曾虛白公共服務獎，質疑：「連曾任中央社社長的曾虛白都認可的子弟兵怎麼就不適任了？」

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