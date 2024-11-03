王義川美國大爆料 「李正皓最近忙著談戀愛」

王義川昨在「2024大洛杉磯台灣會館第26週年年會晚宴暨募款活動」擔任主講嘉賓。

〔記者林南谷／台北報導〕「2024大洛杉磯台灣會館第26週年年會晚宴暨募款活動」，2日（美國時間）盛大舉行，特別邀請民進黨政策會執行長王義川擔任主講嘉賓，他在現場2度大方問台下觀眾：「各位認識李正皓？」

他在台上大爆料：「李正皓談戀愛談到美國人都知道」。

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王義川在台上連問2次「認識李正皓」，隨即要現場負責轉播攝影機掃一下台下觀眾，接著說：「我最好的朋友叫李正皓，認識李正皓的舉手！」轉播鏡頭隨即掃一輪，一大票觀眾猛點頭，顯示大多認識李正皓，讓王義川好開心：「李正皓現在在做台灣直播，李正皓的直播有幾10萬人在看。」

今年7月，李正皓（左起）和馬郁雯、王偊菁、王義川相約打保齡球，李正皓與馬郁雯靠緊緊合照，當時應該就互有好感。（翻攝自王偊菁臉書）

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接著王義川不改爆料作風猛虧李正皓：「因為李正皓最近比較忙～～談戀愛，哈哈，李正皓在談戀愛。」最後再補一槍：「李正皓談戀愛談到美國人都知道，這算國際事件，會不會影響美國總統大選。」語畢，引起台下觀眾一陣大笑。

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