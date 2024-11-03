趙露思公開「滿1條件送8萬精品」 網怒：鼓勵粉絲花錢競爭？

趙露思為新戲送粉絲豪禮，卻意外引起爭議。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙露思過去憑藉《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》爆紅，人氣不容小覷，更成為各項精品品牌的代言人。近期新劇《珠簾玉幕》開播，她為了答謝粉絲支持，決定大手筆送價值8萬元的精品項鍊，沒想到卻引起網友質疑。

趙露思日前在微博發文公告，表示為了答謝粉絲花錢「雲包場」支持，決定送給包場前三名的粉絲，價值高達8萬元的趙露思同款精品項鍊，換言之，粉絲花越多錢，就越有機會可以拿到禮物，而這種方式也引來網友不滿，質疑這根本是「公開鼓勵讓粉絲競爭為劇花錢」。

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「雲包場」指的是購買多份串流平台會員，並透過社群隨機發放，而想要領取會員的人必須要滿足領取條件才能成功領取，許多粉絲也藉由這種方式，支持自己喜愛的演員，進而達到宣傳戲劇的效果。

因此，趙露思的舉動遭部分網友批評，根本是對粉絲割韭菜，「這不等於粉絲自己出錢買嗎，雲包場不用花錢嗎」、「變相還給粉絲錢？」、「粉絲雲包場的錢比她送的項鍊還貴吧」。但也有粉絲跳出來解釋，這份公告是在粉絲包場後才發出，在這之前沒有人知道會送禮，紛紛替趙露思抱不平。

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