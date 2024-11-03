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前世是頭牛！ 72歲武打港星洪金寶不輕言退休

洪金寶早年多部武打電影走紅台灣，老一輩影迷對他並不陌生。（香港星島日報）洪金寶早年多部武打電影走紅台灣，老一輩影迷對他並不陌生。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕72歲資深武打港星洪金寶縱橫香港影壇60年，今年獲第42屆香港電影金像獎「終身成就獎」，由張艾嘉頒獎給他；洪金寶當場許願，希望未來還能拿「最佳導演獎」。

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香港文化體育及旅遊局文創產業發展處（文創處）與香港電影發展局率領業界代表團成員近日參與第37屆東京國際電影節，現場放映洪金寶自導自演《特工爺爺》，洪金寶特別現身與觀眾交流。

在第37屆東京國際電影節，洪金寶還現場表演精湛武技。（香港星島日報）在第37屆東京國際電影節，洪金寶還現場表演精湛武技。（香港星島日報）

雖已72歲曾多次被拍到拿拐杖走路，更被港媒暗指健康亮紅燈，但洪金寶仍堅稱自己完全沒有退休想法，他說：「每拍完一部電影便想下一部電影有什麽新意，即使當年拍片一部接一部沒有休息，也完全不覺得辛苦。」

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洪金寶更說，自己覺得有戲拍就開心，現在最喜歡開工拍戲，更笑言：「我可能前世是頭牛。」被問及從影多年至今有什麼願望？洪金寶表示：「現在有3個願望，一是身體健康，二是開開心心，三是期待香港電影創造更多奇蹟，希望觀眾多多支持香港電影！」

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