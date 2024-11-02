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娛樂 音樂

北捷認錯了！劉德華被迫「一日雙場」 引爆不滿記取教訓

劉德華首場演唱會因颱風攪局，因而延至今日中午舉行挑戰「一日雙場」。（記者王文麟攝）劉德華首場演唱會因颱風攪局，因而延至今日中午舉行挑戰「一日雙場」。（記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「華仔」劉德華睽違11年重返台北小巨蛋開唱，北捷公司考量強颱造成民眾安全疑慮，首場開唱前不久才決定停辦，大批歌迷因到場撲空而引爆不滿情緒，天王也因此被迫在今日挑戰「一日雙場」。對此，北捷發出聲明表示，對於演唱會處置不夠週延將記取教訓。

台北捷運公司於昨（1日）晚劉德華首場開唱後發出聲明，表示針對10月31日演唱會臨時取消，北捷理解觀眾對演唱會的殷切期盼，對於可能衍生的安全風險，不得不做出必要的決定，觀眾的安全是整個決策最重要的考量，也是場館營運最重要的職責。

北捷坦言如同外界指教，這是一堂寶貴課程，對於整個處置不夠周延圓滿，台北捷運將記取教訓、學習改進，也預祝小巨蛋的活動表演，順利圓滿成功。對於台北小巨蛋昨晚的演唱會，台北捷運行控中心持續監控人潮狀況，松山新店線適時加密班距，另於散場人潮抵達前，備妥備用車機動加開班次加強疏運。

台北捷運公司聲明全文：

臺北小巨蛋演唱會今晚登場，臺北捷運行控中心持續監控人潮狀況，松山新店線適時加密班距，另於散場人潮抵達前，備妥備用車機動加開班次加強疏運。

因應臺北小巨蛋1日起舉行的演唱會，小巨蛋主場館工作人員將加強維持秩序與環境清潔。

針對10月31日演唱會臨時取消，北捷理解觀眾對演唱會的殷切期盼，對於可能衍生的安全風險，不得不做出必要的決定，觀眾的安全是整個決策最重要的考量，也是場館營運最重要的職責；如同外界指教，這是一堂寶貴課程，對於整個處置不夠週延圓滿，臺北捷運將記取教訓、學習改進，也預祝小巨蛋的活動表演，順利圓滿成功。

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