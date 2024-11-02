劉德華哽咽哭了！颱風攪局補辦唱到情緒潰堤 真實心聲曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華今天中午在小巨蛋開唱，補辦前晚因為颱風而延期的演唱會，見到歌迷的熱情，他說：「這輩子有你們夠了！」安可尾聲情緒失守哽咽。

劉德華在小巨蛋補辦演唱會。（讀者提供）

劉德華中午就開唱，仍是唱得毫無保留，不忘向舞者們喊話：「我們（今晚）還有一場喔，撐得住喔？」

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其實粉絲非常心疼，擔心他體力透支，不停喊「別跑了」、「休息一下」，讓他笑說：「我不能玩那麼瘋，我還有晚上，但玩一玩就忘了，你們提醒我，我60幾歲了，我還年輕？」聽到漫場觀眾高聲喊對，華仔開心表示：「是他們說的喔，不是我說我年輕。」

劉德華手比愛心，回應觀眾的支持。（讀者提供）

颱風導致演出改期，華仔見到現場出現幾個空位，心情非常擔憂，「可能有幾個（歌迷）都有因為工作，沒辦法跟我們在一起，就透過你們的鏡頭，送給接下來這首歌《心肝寶貝》。」唱完後情緒還是激動。

華仔哽咽表示：「因為有你們，我在你們面前就是最帥的、最會演的、隨時可以開演唱會的。」

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