啦啦隊女神錄影被要求「踩前輩臉」！揭上綜藝心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕「浪LIVE電豹女」於昨舉辦簽名會，共計20位電豹女出席，包括「學姐組」隊長小楓、副隊長筱緹、安汝、諺諺、語萱、草莓、紹頤、Yuki、笑笑、Nia、瑄瑄 ; 以及本季「新秀組」魚肉、安娜、喬喬和本季練習生奶糖、小馨、牙牙、思思、仔仔、Petty，颱風過後鐵粉擠爆簽名會現場，展現電豹女高人氣。

啦啦隊女神電豹女語萱（左起）、筱緹、安汝、笑笑、小楓。（想想時間有限公司提供）

笑笑習慣把粉絲當作朋友，透過聊天分享生活中的大小事，近期有粉絲祭出獎勵，鼓勵她一個月直播時數衝到100小時。「等於我一天起床刷牙、練舞等等空閒時間都在直播」。小馨坦言前陣子心情不太好，粉絲們溫暖陪她播完整場，「我們就像是互相陪伴的存在」。紹頤在粉絲面前幾乎毫無保留，「感覺大家比我家人都還清楚我平常在幹嘛」。

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除了直播，多名電豹女也積極參與各大綜藝節目，說到難忘的綜藝前輩，笑笑稱讚沈玉琳總是讓人有很安心的感覺，不用擔心沒笑果，「因為不管我們說了什麼，玉琳哥總是都能接上，不擔心冷場，也一直會cue到我，是位很值得學習的前輩」。

小楓透露，有次上外景節目玩遊戲，「某位前輩叫我直接踩他的臉，只是當下我真的不敢，但前輩強調真的沒關係，還教導我說如果我遇到的前輩說可以那就可以」。語萱、筱緹、草莓不約而同提到吳宗憲，語萱在錄影過程中見識到吳宗憲能屈能伸的主持功力，以及博覽群書般的智慧；Nia被梁赫群的親民感動，感謝他透過聊天緩解她們錄影緊張的心情。

面對接下來11/30的主場開幕戰演出，紹頤為了隊形編排煞費苦心，要給大家一種「4.0新登場」的感覺，除了啦啦隊彩球，還會搭配走秀模式開場，宣告正式回歸。她今年對於排舞的想法更多，大方預告「每一支舞都會給大家帶來不一樣的感受」。

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