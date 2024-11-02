曾莞婷《玩很大》體力不支！吳宗憲闖秘境：翻過去就是北韓

〔記者林欣穎／台北報導〕《綜藝玩很大》本週接受京畿觀光公社邀請，來到韓國京畿道，吳宗憲帶領KID、坤達、王傳一、Darren邱凱偉、曾莞婷、李懿、葉星辰、張棋惠等嘉賓一起接受挑戰一較高下。

《玩很大》前往韓國錄影。（綜藝玩很大提供）

首先大夥來到韓國京畿道「愛妓峰和平生態公園」，眺望遠方憲哥大喊宣布：「翻越隔壁就是北韓了。」讓人好奇心大起，紛紛拿起手機和望遠鏡，一窺另一頭神祕的國度。

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曾莞婷體力不支。（綜藝玩很大提供）

戲劇一哥王傳一首次來到玩很大戰鬥力十足，面對關卡的地獄嚴厲懲罰「吃地憋蟲」不但不以為意發出「卡滋、卡茲」的聲音，還意猶未盡要求再來一隻，此舉嚇壞大家，坤達也嚇傻說：「第一次有來賓要求再來一顆地憋蟲。」後來王傳一也被封為「昆蟲美食家」。反觀女來賓李懿吃完蟲立刻驚聲尖叫：「怎麼那麼脆！」; 張棋惠吃蟲配白開水吞不下去，最後都吐出來，形成強烈對比。

李懿（左起）、葉星辰、王傳一、坤達、吳宗憲、KID、曾莞婷、張棋惠、Darren邱凱偉到韓國錄影。（綜藝玩很大提供）

台劇女神曾莞婷闖關時因體力不支，隊長KID不斷催促說：「速度再快一點！」憲哥在一旁心疼接話：「不要催了！這個是她最快的速度。」後來曾莞婷回到答題區，一下想不起答案，只說：「宋慧喬（前）老公！」在一旁的隊友張棋惠脫口說：「宋七力」，此舉也被KID狂噹，錯得離譜。

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