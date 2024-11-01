盧廣仲挑戰朝聖之路「高燒40度」 ！突遭同伴爆料城府深

盧廣仲（中）與李玉璽（右）、美麗本人首次合作拍攝實境節目《暴走兄弟朝聖趣》。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕盧廣仲與李玉璽、美麗本人首次合作拍攝實境節目《暴走兄弟朝聖趣》，今（1）日出席開播記者會，三人挑戰走朝聖之路，從法國走到西班牙，最長紀錄一天花了10小時走40公里。

美麗本人（左起）、盧廣仲、李玉璽此次走訪由法國通往西班牙的聖雅各之路和日本的熊野古道。（記者陳奕全攝）

三人此次走訪由法國通往西班牙的聖雅各之路和日本的熊野古道，李玉璽坦言第一天就覺得自己全身骨頭要散了，美麗本人也直呼他一直想放棄，「不過想到往回走還要走更遠，就想說算了。」而美麗本人也走到腳起水泡、右腳大拇指瘀青，他也被爆睡覺會打呼，盧廣仲則笑稱會為此在隔天加快走路速度，美麗本人聽聞驚喊：「你城府很深欸！」

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體力在隊裡是公認最好的盧廣仲。（記者陳奕全攝）

體力在隊裡是公認最好的盧廣仲也曾在路途中發高燒4天，最高還曾燒到40度，盧廣仲也直呼：「團隊有備藥，就狂吃狂睡狂喝水，差點就歸去來兮。」

李玉璽被爆料有「公主病」。（記者陳奕全攝）

而當問到「誰的怪癖最多？」時，李玉璽竟被爆料有「公主病」，原來是因為他有異位性皮膚炎，很多因素都會誘發過敏，即使這樣依舊配合度很高、美麗本人則是有點「潔癖和媽媽個性」，會盯盧廣仲生病有無好轉、或是叫李玉璽不要抓臉其實相當暖心！

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