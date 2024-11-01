劉德華今晚攻蛋！強碰颱風停辦場次退票方式曝光

劉德華颱風停辦場退票方式出爐。（本報資料照，台灣映藝提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華今（1）晚攻蛋，昨晚碰到康芮颱風停辦的演唱會，將延至明天中午舉行，若觀眾不能到場，主辦單位也正式公布退票公告，時間為即日起至11月06日。

《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》10月31日場次退票公告

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選擇退票者，請參考以下退票方式：

※僅適用於TicketPlus遠大售票購買「【10月31日場次】輝葉按摩椅呈獻 今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站的消費者，退票期限即日起至11月06日（週三）晚上11點59分前寄達，且退票申請者需為TicketPlus遠大售票購票會員本人。

※於取消公告日（2024/10/31）前因個人因素申請退票者，不適用本退票辦法，恕無法返還退票手續費。

【退票方式】

─ 已取票者 ─

請備妥下述資料，以掛號方式，郵寄至「收件人：Ticket Plus遠大售票系統 票務組收／地址：10599臺北體育場郵局第561號信箱」。請務必載明寄件人地址，並於信封正面註明演唱會名稱及場次。

• ATM付款者

1. 演唱會票券正本

2. 退票申請表（https://reurl.cc/qv7zgg）

3. 存摺封面影本，需包含銀行名、分行、帳號、戶名

• 信用卡付款者

1. 演唱會票券正本

2. 退票申請表（https://reurl.cc/qv7zgg）

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