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温貞菱遭爆有媽媽味 大霈自揭有脊椎側彎跡象

「大霈」李霈瑜在《妳是我的姐妹》飾演職場菁英。（八大電視台提供）「大霈」李霈瑜在《妳是我的姐妹》飾演職場菁英。（八大電視台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「大霈」李霈瑜在八大《妳是我的姐妹》勇敢放棄優渥的工作機會，選擇離職，追求自己想要的生活。私下的大霈除了演藝工作，也創業開立環保選物店，自己當老闆。她謙虛表示：「收支平衡是每個月的基本目標，畢竟佛系經營的小小選物店，其實初衷是在宣達理念，希望大家可以一起愛地球，賺不賺錢真的是其次。」

「大霈）」李霈瑜在《妳是我的姐妹》放棄優渥的工作機會，過自己想要的生活。（八大電視提供）「大霈）」李霈瑜在《妳是我的姐妹》放棄優渥的工作機會，過自己想要的生活。（八大電視提供）

温貞菱在《妳是我的姐妹》經常揹著大包包。（八大電視提供）温貞菱在《妳是我的姐妹》經常揹著大包包。（八大電視提供）

温貞菱飾演個性細心、體貼，總是隨時注意身邊夥伴有何需求的療癒系女孩，劇中被社團學長虧身上帶有媽媽味，她為了貼近人物性格，造型上必備大包包，裡面應有盡有猶如百寶袋，戲外的她和大霈恰巧也屬大包包派；温貞菱分享：「出門一定會帶的物品，像是防曬、護唇膏、蚊蟲叮咬的藥膏、書籍、環保餐具、水壺等。」大霈透露外出必備衛生紙、護唇膏和口紅，否則會沒有安全感，自嘲包包裡什麼都要帶，她甚至還因經常背太重的包包，導致目前有脊椎側彎的跡象。

《妳是我的姐妹》，每週六晚間8點於八大戲劇台播出、9點於中華電信MOD、Hami Video影劇館+上架。

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