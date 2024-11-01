阿本跨海戀日本千萬流量男星 被誇「好可愛」臉都紅了！

〔記者李紹綾／台北報導〕阿本圓夢啦！他首次跨海到日本拍BL劇《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》，與日本千萬流量男星，演出日本黑幫與黑心企業社畜的戀情。他提及自己很喜歡的日本經典BL劇，像是《大叔的愛》、《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》、《經典杯子蛋糕》，這些戲劇讓他深感不同年齡跨度的戀愛悸動。

阿本（右）與日星KARUMA拍BL劇《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》，擦出浪漫火花臉都紅了。（mov提供）

阿本表示：「BL劇中那種純粹的情感與對愛情的執著，總是讓我心有共鳴，現實生活中的愛情常被各種因素消磨，BL劇卻讓我重拾初戀的悸動。」阿本回憶起自己直到22歲才初戀，每段感情都維持三年以上，而隨著年歲漸長，他才逐漸學會享受戀愛中的種種變化與驚喜。

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阿本透露，自己在BL劇中的觀察與感受，已運用到其他工作領域，日前參與完成一場泰國BL劇知名CP來台的粉絲見面會，目前正籌備拍攝與音樂和料理相關的BL劇項目。他從節目《模范棒棒堂》出道十年後，從事近八年幕後工作，這段經歷使他對影視製作有了更全面的理解，因此此次到日本拍攝，他不僅專注於演出，也積極學習當地BL劇的製作流程，從前製、執行到後製，深入思考如何打造合適的項目規模與收益。

阿本（右）首挑BL劇！在《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》與日本千萬流量男星KARUMA 共譜超越國界的戀情。（mov提供）

阿本此次跨海演出拍攝《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》，原與日星KARUMA 先是線上對戲，剛開始兩人隔空對戲，阿本為了想更加了解對方，彼此互相關注後看了對方每則貼文與YouTube頻道影片，意外發現，KARUMA的YouTube頻道居然有千萬流量，他說：「當下我心裡想說天啊！真的緊張到爆！」

阿本（左）在《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》與日星KARUMA近距離接觸。（mov提供）

但到了東京開始讀本，對戲彩排後，兩人漸漸熟捻，阿本說：「在見面前，我已經把所有台詞都背起來，他在戲裡飾演黑道老大，但是他卻格外反差，本人真的很暖，看我很緊張，用中文講了『你好』、『好可愛』，突然我們兩個人的距離瞬間拉近！」一問之下，原來他來台灣旅遊多次，很喜歡台灣，「KARUMA誇我好可愛，讓我瞬間臉都紅了！」

日BL劇《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》11月1日起在手機APP《日本短劇電影無限看-mov》播出。

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