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韓韶禧被抓包謊報年齡！真實歲數更老 辛酸真相曝光

韓韶禧因辛酸家庭史謊報年齡。（翻攝自韓韶禧因辛酸家庭史謊報年齡。（翻攝自

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星韓韶禧出演戲劇《夫婦的世界》爆紅後，憑藉絕世美顏及精湛演技深受粉絲喜愛，不料近來卻爭議連連，先是捲入「換乘戀愛」風波，接著爆出母親涉嫌經營非法賭博場所而被捕，沒想到昨（31）再被挖出謊報年齡。

據韓媒報導，韓韶禧官方顯示是1994年11月18日出生，但她實際上出生的年份應為1993年，今年虛歲31歲。對於謊報年齡一事，經紀公司9Ato娛樂回應為何以1994年出生的身分活動，主因是韓韶禧的母親從她小時候就涉嫌多起詐欺案，導致她無法正常上小學，延後一年才恢復學業。

韓韶禧本人也向媒體透露，「升上小學4年級的時候，因為母親被通緝而被迫去了蔚山。之後在學業中斷的狀態下在家裡度過了1年，母親被羈押監禁後，我才回到原州重新入學4年級。從小學4年級開始與1994年生的同學們一起生活，之後一直到了演藝界出道。」

由於一開始就曝光留級1年級的事情，可能會因為暴露與母親相關的私生活而損害演員的形象，於是選擇隱瞞實際年齡。不過事情曝光後，仍有不少網友感到不解，「有必要謊報年齡嗎？」、「是也沒有差到很多，有必要找媒體特別說這件事嗎？」但也有人為她叫屈，「我可以理解這樣的誤差」、「這件事沒什麼大不了的吧」，認為才差1歲無須小題大作。

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