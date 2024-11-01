「屎」料未及！姚元浩跌入牛糞坑爆氣 郭泓志意外沈船

〔記者林欣穎／台北報導〕《嗨！營業中》本週播出全新第11集，夥伴們將移動到澎湖出任務。姚元浩、郭泓志、莎莎、乱彈阿翔聽到後不敢置信，全員尖叫「興奮到模糊」，大廚姚元浩開心歡呼的說：「走吧！出發，我們這次要去澎湖。」

姚元浩、郭泓志、莎莎、乱彈阿翔等人到澎湖出任務。（好看娛樂提供）

當飛抵澎湖後，夥伴們聽到早餐結束就能搭乘私人遊艇出海玩樂，開心不已，加碼體驗當地特色海上拖曳傘，郭泓志一上去就驚恐的說：「這10層樓高了吧！」還慘被拉下海，之後換莎莎跟姚元浩一起飛行，莎莎因為晃動太大忍不住驚聲尖叫，以為是姚元浩故意晃動在空中警告夥伴：「不要在那邊，姚！元！浩！」

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姚元浩連忙解釋：「不是我在搖，是郭泓志在搖，妳看他啦！」莎莎看著在船上郭泓志一直不斷晃動繩索，讓拖曳傘上下震盪，忍不住怒吼郭泓志：「你不要在那邊幼稚！」之後夥伴們還在海上划獨木舟，被眾人推舉最會划船的郭泓志，卻意外沈船了，讓大家笑翻。

此外，本集邀來兩位星二代小幫手：鹿希派、李玉璽，與夥伴們一起進行「屎」料未及的任務撿牛屎。莎莎疑惑的說：「奇怪！這不是一個做菜的節目嗎？」進行踩屎任務時，姚元浩雙腳沾屎嚇到大叫：「完蛋！合夥人找到我怕的東西了」。

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