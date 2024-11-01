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福原愛36歲生日收大禮！面目變了網驚呼：看了兩遍才認出

福原愛今天過36歲生日。（翻攝自微博）福原愛今天過36歲生日。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕福原愛今（1日）過36歲生日，而生日之前意外出現日本媒體對她的美言報導，彷彿收到「洗白」禮物。

日本網路媒體《Pinzuba News》近期報導福原愛在社群做菜的內容，標題還提到網友反應：「我以為是別人，所以看了兩遍。」甚至形容：「福原愛已經成為『優雅而美麗』的女人了。」對形象下滑的福原愛來說，這恐怕是最好的生日禮物之一。

福原愛自從在日本爆出緋聞後，放棄經營臉書、Instagram等社群，專心在微博、小紅書等中國為主的社群，最近還更新了自己的TikTok帳號內容，並分享她做麻婆豆腐和油淋雞的烹飪影片。

網友誇她「愛醬的廚藝很好」、「看起來很好吃」，而她在TikTok上已經有3萬多粉絲，日本媒體還稱：「這段烹飪影片已獲得5萬6000個讚，她的『第二人生』似乎進展順利。」

報導中還稱，日本網友也注意到福原愛不只外貌變了，頭髮顏色也變淺了好幾個色調，眉毛也變成了淺棕色，以配合她的髮色。另外注意到她經常喜歡塗亮粉紅色的唇膏，讓自己看起來更有女人味。

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