「基隆王識賢」挑戰BL實境節目 自我懷疑喊《我錯》

〔記者陳慧玲／台北報導〕男團U:NUS的團長高胥崴常開玩笑自封「基隆王識賢」，他的首支個人創作單曲《我錯》將在今（1日）正式數位上架，歌曲描繪感情破裂後的反覆自我懷疑，談到：「一直非常喜歡及欣賞抒情歌的創作者，他們的音樂拯救很多人的內心，這讓我想學習，創作出抒情曲。」

U:NUS的團長高胥崴推出個人新單曲。（滾石提供）

繼團員吳昱廷推出《里昂》、蔡承祐推出《嗯》之後，高胥崴也有個人作品與歌迷分享，談到新歌《我錯》，他認為每個人都會有段刻骨銘心的經歷，「加上當時的我不夠成熟，所以將故事寫成歌來紀念和告別。」

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U:NUS高胥崴將挑戰BL實境節目。（滾石提供）

高胥崴為詮釋新歌《我錯》對情感背叛的痛楚，以短影音型式來呈現，還特別留起鬍子，透過哭戲及演技將愛與痛交織的傷感詮釋出來。

除了推出個人單曲，高胥崴也將演出全新BL實境節目《戀愛Casting》，他談到：「不管是音樂還是演戲，這些新挑戰都是希望讓更多粉絲還有朋友看到我不一樣的一面。」

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