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娛樂 最新消息

漫威震撼出擊！Disney+ 驚喜釋出超前導預告資訊量超狂

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威影集《阿嘉莎：無所不在》最終大結局已於Disney+ 正式上線，Disney+ 昨更驚喜釋出全新「超前導預告」，公開一系列將於2024年底以及2025年上線的漫威影業、漫威電視、及漫威動畫新作，預告上線短短12小時即突破百萬觀看。

眾所期盼的《死侍與金鋼狼》終於將在11月12日於Disney+ 正式上線。（Disney+ 提供）眾所期盼的《死侍與金鋼狼》終於將在11月12日於Disney+ 正式上線。（Disney+ 提供）

預告中首度公開眾所期盼的《死侍與金鋼狼》終於將在11月12日正式上線，更有《無限可能：假如…？》第三季、《夜魔俠：重生》、《鋼鐵心》、《神力人》（暫譯）等話題新作的上線時間。相信無論是高人氣角色的回歸，還是全新英雄的登場，都將掀起一波全新的追劇熱潮。

漫威新作開播時間列表：

漫威影業《死侍與金剛狼》，這部打破美國R級電影紀錄、大破3億票房的年度最賣座真人電影，將於11月12日登上Disney+。

漫威動畫《無限可能：假如…？》，前兩季憑藉展現漫威多重宇宙的魅力口碑爆好評，全新第三季則定檔於12月22日於Disney+ 上線，並且每日播出最新集數。

漫威動畫《你的友善鄰居蜘蛛人》將於2025年1月29日於Disney+ 上線。

漫威注目影集《夜魔俠：重生》將於2025年3月4日於Disney+ 上線。

《鋼鐵人》衍生影集《鋼鐵心》將於2025年6月24日於Disney+ 上線。

《黑豹》衍生動畫影集《瓦甘達之眼》將於2025年8月6日於Disney+ 上線。

漫威動畫《漫威喪屍》（暫譯）將於2025年10月搭檔萬聖節於Disney+ 上線。

漫威全新影集《神力人》（暫譯）預計2025年12月於Disney+ 上線。

漫威超前導預告：

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